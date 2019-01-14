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Уголовное дело возбудили после схода поезда с рельсов

38.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупной железнодорожной аварии в Иркутской области. Инцидент произошёл утром 12 января на перегоне Делюр — Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги. С рельсов сошли 29 вагонов с углём.

Жертв и пострадавших не было, однако оказались повреждены 250 метров железнодорожного полотна и две опоры контактной сети. Размер ущерба превысил 1 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), сообщили в СК РФ. Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее News.ru сообщал, что 13 января движение поездов на данном участке было восстановлено. Экологической угрозы не обнаружено.


#поезд #Иркутскаяобласть #инцидент
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