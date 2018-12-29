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Поезд столкнулся с машиной и сошёл с рельсов в Приамурье

vk.com

происшествия [ версия для печати ]

В результате столкновения грузового поезда и легковушки пять вагонов состава сошли с рельсов.

Авария произошла утром в субботу на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги в Белогорском районе Приамурья. По словам представителей пресс-службы правительства региона, два человека пострадали, повреждены опоры контактной сети.

«По предварительной информации, в результате ДТП произошел сход пяти вагонов в хвостовой части поезда, повреждено железнодорожное полотно», — сообщили в пресс-службе.

В данный момент на месте аварии ведутся работы по ликвидации её последствий.

Ранее News.ru писал о том, что микроавтобус с пассажирами въехал в поезд под Санкт-Петербургом. Инцидент произошёл на переезде в Кудрово. Локомотив следовал без вагонов. В результате аварии на переезде пострадали четыре человека, в том числе трёхлетний ребёнок.


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