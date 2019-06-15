Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Брянск — Москва, потерял вагон на ходу. После случившегося на станцию был направлен резервный состав, чтобы поезд смог продолжить путь.
В связи с ремонтными работами отправление было задержано на три с лишним часа, сообщает РЕН ТВ. В настоящий момент выясняются причины инцидента.
Ранее News.ru писал о случае в Вязьме Смоленской области. Сильный ветер скоростью до 20 м/с повредил кровлю здания багажного отделения на станции. Один из металлических листов упал на проходивший пассажирский поезд № 27 сообщением Москва — Брест.