https://static.news.ru/photo/99961f50-900d-11e9-a620-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Брянск — Москва, потерял вагон на ходу. После случившегося на станцию был направлен резервный состав, чтобы поезд смог продолжить путь.

В связи с ремонтными работами отправление было задержано на три с лишним часа, сообщает РЕН ТВ. В настоящий момент выясняются причины инцидента.

Ранее News.ru писал о случае в Вязьме Смоленской области. Сильный ветер скоростью до 20 м/с повредил кровлю здания багажного отделения на станции. Один из металлических листов упал на проходивший пассажирский поезд № 27 сообщением Москва — Брест.