Поезд насмерть сбил ребёнка в Санкт-Петербурге

12-летний мальчик погиб под колёсами товарного поезда у железнодорожной платформы Детскосельской в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Ребёнок пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.
Инцидент произошёл вечером 15 января, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту. Поезда в результате происшествия задержаны не были.
Как писал News.ru ранее, пассажирский поезд дальнего следования рейса Москва — Анапа сбил человека в Подмосковье. Инцидент произошёл в районе станции Фабричной. По предварительной информации, 21-летний погибший перебегал железнодорожные пути в неположенном месте.