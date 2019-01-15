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Поезд насмерть сбил ребёнка в Санкт-Петербурге

Сергей Булкин/News.ru

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12-летний мальчик погиб под колёсами товарного поезда у железнодорожной платформы Детскосельской в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Ребёнок пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошёл вечером 15 января, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту. Поезда в результате происшествия задержаны не были.

Как писал News.ru ранее, пассажирский поезд дальнего следования рейса Москва — Анапа сбил человека в Подмосковье. Инцидент произошёл в районе станции Фабричной. По предварительной информации, 21-летний погибший перебегал железнодорожные пути в неположенном месте.


#дети #Санкт-Петербург
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