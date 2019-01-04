Поезд насмерть сбил пенсионера под Тверью

https://news.ru/storage/news/d0d208aa8c972f052d5a72895f922217/b239cb61-e005-46f6-b4a3-6d6be4ea5958_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пожилой мужчина погиб вод колёсами поезда в Тверской области. Его сбил состав «Ласточка», который следовал из Твери в Москву.

Инцидент произошёл утром 4 января.

По предварительным данным, 65-летний житель Ульяновской области переходил железнодорожные пути на предупреждающий сигнал светофора. Машинист подал звуковой сигнал, однако мужчина не отреагировал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

По факту ЧП проводится проверка.

Подобные инциденты происходят нередко. Ранее два человека были сбиты электричками в Москве и Подмосковье.