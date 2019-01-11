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Подрядчик займётся укреплением канала имени Москвы

Сергей Лантюхов/News.ru

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Ремонт участка канала имени Москвы после подтопления в районе Тушинского тоннеля проведёт подрядная организация. К работам компания приступит не ранее чем через две недели.

Подрядчика восстановительных работ на канале имени Москвы определят в течение двух недель, сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

«Мы определим лучшие структуры. В течение двух недель будет определен исполнитель работ. Определен он будет не по конкурсу, а по комиссии по чрезвычайным ситуациям», — рассказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Работы по укреплению канала имени Москвы в районе произошедшей 10 января аварии завершат до 1 апреля.

Движение в Тушинском тоннеле было восстановлено вечером 10 января, писал News.ru.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков назвал возможные причины затопления тоннеля в районе Тушино. По его словам, вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы, возможно, были допущены нарушения при строительстве в 2003 году. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики, писал News.ru.


#ремонт #дорога #каналименимосквы
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