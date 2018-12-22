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Подрядчик: шансов на спасение шахтёров «Уралкалия» мало

Georgiy Rozov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Шансы заблокированных горняков в шахте «Уралкалия» на выживание практически отсутствуют, заявил представитель предприятия.

Связь с пропавшими установиться пока не удалось, пишет «Интерфакс». На место происшествия срочно выехал начальник УС-30 (партнёр «Уралкалия») Андрей Максимов.

«Мы сейчас находимся Башкирии, выезжаем на место инцидента в Соликамск. Нам потребуется более 8 часов в пути», — заявил управленец.

Промышленный объект находится в городе Соликамске Пермского края. Под землёй оказались заперты девять рабочих. В экстренных службах сообщают, что часть пострадавших удалось спасти. Пожар возник на отметке 340 метров, полная глубина составляет 500 м.

Ранее News.ru сообщал об ЧП на шахте «Уралкалия». По предварительной версии, причинами катастрофы мог стать взрыв метана или возгорание проходческого полока. Спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры.


#урал #ШАХТЕРЫ #Соликамск
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