Подрядчик извинился перед семьями погибших в шахте

https://news.ru/storage/news/b698ef846b81dcca48d4e4c9c00158b0/b0b2181f-45b9-4a89-b763-894347be9416_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Начальник ФГУП «УС-30», сотрудники которого вели строительные работы в загоревшейся шахте, Андрей Максимов выразил соболезнования семьям погибших, а также попросил у них прощения.

По его словам, он «болеет душой за всё, что произошло».

«Горе, которое сейчас свалилось на эти семьи, точно так же и наше», — подчеркнул подрядчик.

Мужчина также отметил, что горноспасатели бросили все силы на то, чтобы вызволить рабочих, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что соболезнования родным горняков, погибших в шахте Соликамска, выразил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. По его словам, сутки, в ходе которых велась операция по спасению, стали тяжёлым испытанием.

ЧП произошло 22 декабря на строящейся шахте под городом Соликамском. На поверхность удалось подняться восьми людям, ещё девять оставались на глубине 364 метров. По факту случившегося заведено уголовное дело.