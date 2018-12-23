Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу

https://news.ru/storage/news/7687e2613b0a82d41126bf713ea6b501/27df2609-5fbf-4732-8e69-a51d67c2d99e_850.jpg Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Девушку, знакомый которой упал с балкона 28-го этажа во время вечеринки, отправят на приём к психологу. Она была организатором мероприятия, где произошёл инцидент.

Скорее всего, школьницу также переведут в другое учебное заведение, передаёт РЕН ТВ.

Во время празднования дня рождения дома не было родителей, потому что дети попросили их уйти. На вечеринку пришло девять подростков, которые принесли с собой шампанское.

Однако упавший мальчик, скорее всего, принял наркотические препараты до своего появления на мероприятии. Он вёл себя неадекватно, а потом друзья упустили его из виду.

Как ранее сообщал News.ru, 16-летний молодой человек погиб, упав с 28-го этажа жилого дома на севере Москвы. Трагедия произошла во время вечеринки на Ленинградском шоссе.