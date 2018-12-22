Подросток замёрз насмерть в Новокузнецке

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Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Тело пропавшего накануне 14-летнего подростка было обнаружено в Новокузнецке. По предварительным данным, школьник мог замёрзнуть.

В пресс-службе ГСУ СКР по Кемеровской области уточнили, что поиски велись всю ночь. Предварительный осмотр тела показал, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Подросток ушёл из школы примерно в 15:30, но так и не вернулся домой. В 23:00 его родители сообщили полицейским об исчезновении сына.

Ранее News.ru писал, что трагический случай произошёл в Улан-Удэ: клиентка социального центра замёрзла насмерть у дверей учреждения, где проживала на благотворительной основе. Причиной инцидента стала любовь жительницы Бурятии к курению.