USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,884.19 $
МОСКВА-6°C20:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Подросток замёрз насмерть в Новокузнецке

Поисковый отряд «Лиза Алерт» vk.com/nkv120

Поисковый отряд «Лиза Алерт»

происшествия [ версия для печати ]

Тело пропавшего накануне 14-летнего подростка было обнаружено в Новокузнецке. По предварительным данным, школьник мог замёрзнуть.

В пресс-службе ГСУ СКР по Кемеровской области уточнили, что поиски велись всю ночь. Предварительный осмотр тела показал, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Подросток ушёл из школы примерно в 15:30, но так и не вернулся домой. В 23:00 его родители сообщили полицейским об исчезновении сына.

Ранее News.ru писал, что трагический случай произошёл в Улан-Удэ: клиентка социального центра замёрзла насмерть у дверей учреждения, где проживала на благотворительной основе. Причиной инцидента стала любовь жительницы Бурятии к курению.


#ск #смерть #подросток #Новокузнецк
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
здоровье 18:41, 17 декабря 2018
Минздрав: при замерзании помогает высокоуглеводная еда
происшествия 10:53, 6 декабря 2018
Ребёнок замёрз насмерть в Иркутской области
общество 14:21, 24 ноября 2018
Полицейские спасли замерзавшую в машине семью
Лента новостей
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
в мире 20:01
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
спорт 20:00
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
происшествия 19:59
Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»
в мире 19:55
Спецпредставитель Трампа по ИГ объявил об отставке
спорт 19:54
Зубов: хотели достойно выступить
спорт 19:50
Воронин: «Сочи» для нас очень неудобный соперник
происшествия 19:47
Водитель Porsche начал стрельбу за выезд с парковки
спорт 19:45
«Спартак» обыграл «Сочи» в овертайме
происшествия 19:36
Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области
в мире 19:36
Умер сын основателя Саудовской Аравии
спорт 19:32
ЦСКА разгромил соперника в дерби
спорт 19:27
Фанаты побили рекорд на матче СКА и ЦСКА
происшествия 19:21
«Уралкалий» опроверг гибель рабочих на шахте в Соликамске
Другие новости
происшествия 19:59
Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»
происшествия 19:47
Водитель Porsche начал стрельбу за выезд с парковки
происшествия 19:36
Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области
происшествия 19:21
«Уралкалий» опроверг гибель рабочих на шахте в Соликамске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top