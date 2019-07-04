Молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнюю девочку в Екатеринбурге, сообщили в местном УМВД. Согласно предварительным данным, инцидент произошёл по неосторожности.
Девушка получила травмы, передаёт
В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, а также занимаются установлением личности предполагаемого преступника.
Ранее News.ru писал, что погибший 24 июня в Тольятти мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир был убит выстрелом в голову из травматического пистолета. В реанимации с многочисленными ножевыми ранениями оказался и друг дзюдоиста.