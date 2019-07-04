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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в аквапарке в городе Гулькевичи Краснодарского края. Четырёхлетний мальчик пришёл в бассейн вместе с 32-летней матерью и трёхлетним братом.

Вечером 3 июля женщина обнаружила малыша без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям матери и сотрудников заведения,...