USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent55.10 $ Bitcoin3,870.61 $
МОСКВА-2°C18:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Подросток провалился в болото в Петербурге

facebook.com/MchsRussia

происшествия [ версия для печати ]

16-летний молодой человек пошёл через лесополосу в Санкт-Петербурге. Пытаясь сократить путь, он упал в болото.

ЧП произошло в Выборгском районе, передаёт РЕН ТВ.

Люди, которые гуляли с собаками в этом месте, предприняли попытку вытащить подростка. Однако у них не получилось, и пришлось вызывать спасателей.

Сотрудникам экстренных служб, которые приехали на место происшествия, приходилось просить мальчика постоянно разговаривать с ними. У него очень быстро уходили силы, пострадавший периодически терял сознание.

Его смогли достать из водоёма. Мальчика с переохлаждением и обморожениями отправили в медицинское учреждение.

Ранее News.ru сообщал, что односельчане трёхлетнего мальчика, которому удалось выжить, оказавшись в тайге, рассказали о его спасении. Ребёнок остался в одиночестве в морозную ночь после гибели отца.


#САНКТПЕТЕРБУРГ
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
происшествия 22:58, 6 октября 2018
В Кемерове утонули два аквалангиста
происшествия 17:55, 5 октября 2018
На учениях под Псковом утонули солдаты
в мире 16:40, 15 августа 2018
Турист вырыл яму и утонул в ней
Лента новостей
спорт 18:22
«Манчестеру Сити» пригрозили лишением Еврокубков
происшествия 18:12
Защита Уилана просит отпустить его под залог
происшествия 18:04
Спасатели ищут животных под завалами в Магнитогорске
общество 18:01
Первым мемом нового года стал лимон
общество 18:01
Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске
Другие новости
происшествия 18:12
Защита Уилана просит отпустить его под залог
происшествия 18:04
Спасатели ищут животных под завалами в Магнитогорске
происшествия 17:59
Спасательную операцию в Магнитогорске назвали уникальной
происшествия 17:52
Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top