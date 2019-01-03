Подросток провалился в болото в Петербурге

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16-летний молодой человек пошёл через лесополосу в Санкт-Петербурге. Пытаясь сократить путь, он упал в болото.

ЧП произошло в Выборгском районе, передаёт РЕН ТВ.

Люди, которые гуляли с собаками в этом месте, предприняли попытку вытащить подростка. Однако у них не получилось, и пришлось вызывать спасателей.

Сотрудникам экстренных служб, которые приехали на место происшествия, приходилось просить мальчика постоянно разговаривать с ними. У него очень быстро уходили силы, пострадавший периодически терял сознание.

Его смогли достать из водоёма. Мальчика с переохлаждением и обморожениями отправили в медицинское учреждение.

Ранее News.ru сообщал, что односельчане трёхлетнего мальчика, которому удалось выжить, оказавшись в тайге, рассказали о его спасении. Ребёнок остался в одиночестве в морозную ночь после гибели отца.