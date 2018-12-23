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Подросток принял наркотики и выпал из окна высотки в Москве

Авилов Александр/ АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Молодой человек погиб, упав с 28-го этажа жилого дома на севере Москвы. Трагедия произошла во время вечеринки на Ленинградском шоссе.

По предварительным данным, 16-летний подросток принял во время праздника наркотики, став после этого вести себя неадекватно. Из-за потери контроля над собой он выпал из окна, передает РЕН ТВ.

Как писал News.ru, в ноябре 16-летний учащийся колледжа в Екатеринбурге скончался в студенческом общежитии. По некоторым данным, подросток умер при употреблении наркотических веществ.


#наркотики #гибель #подросток
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