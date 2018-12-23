Подросток принял наркотики и выпал из окна высотки в Москве

https://news.ru/storage/news/cc69201afd8997f9e80d49d5eeb939fc/f00e9df1-4a1b-48dd-9bab-c8954a894e6a_850.jpg Авилов Александр/ АГН "Москва"

Молодой человек погиб, упав с 28-го этажа жилого дома на севере Москвы. Трагедия произошла во время вечеринки на Ленинградском шоссе.

По предварительным данным, 16-летний подросток принял во время праздника наркотики, став после этого вести себя неадекватно. Из-за потери контроля над собой он выпал из окна, передает РЕН ТВ.

Как писал News.ru, в ноябре 16-летний учащийся колледжа в Екатеринбурге скончался в студенческом общежитии. По некоторым данным, подросток умер при употреблении наркотических веществ.