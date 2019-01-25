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Красноярский стрелок часто конфликтовал с одноклассниками

Сергей Фадеичев/ТАСС эксклюзивы

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Об этом рассказала его знакомая

Девятиклассник, пришедший с ружьем в школу и открывший огонь в посёлке Абалаково Енисейского района Красноярского края, скорее всего собирался мстить однокласснику, с которым ранее подрался. Об этом News.ru сообщила девушка Анна Иванова (имя изменено), которая также учится с ним в одной школе.

По ее словам, парень-стрелок был задирой, и от него ожидали чего угодно. Девушка опровергла утверждения СМИ о том, что он стрелял по зданию школы, Анна утверждает, что выстрелы были сделаны в воздух. Подростка одноклассница называет «опасным человеком»: вел хулиганский образ жизни, всех задирал, любил приставать к другим и драться, мог разбить нос или даже сломать руку. Иванова слышала, что он пришел в школу с ружьем, чтобы отомстить другому подростку, который его ранее побил. Как она предполагает, ружье парень взял у отца или деда.

Как сообщила Анна Иванова, мальчика воспитывала бабушка, его мать и отец были лишены родительских прав.

По её словам, у стрелявшего две сестры, «тоже очень задиристые девочки».

Другой одноклассник сообщил, что стрелок «иногда был не в себе», но был не очень задиристым. Однако, конфликты у подростка с ребятами бывали регулярно.

Как писал News.ru, 25 января, девятиклассник из посёлка Абалаково Енисейского района Красноярского края устроил около школы стрельбу из охотничьего ружья. Пострадавших нет. По словам представителя администрации, мальчик с ружьём пришёл на территорию школы. Дежурный в фойе спросил, зачем он пришёл, мальчик развернулся и вышел из здания.

Уже на улице школьник открыл стрельбу, первоначально сообщалось, что якобы по окнам и машинам. Некоторые очевидцы утверждали, что он якобы выстрелил в одноклассника, с которым накануне подрался, но не попал. Позднее учитель школы опроверг эту информацию. Все входы в школу были срочно закрыты, подростка быстро задержали.

По данным источников, у подростка диагностирована лёгкая умственная отсталость, он обучается в коррекционном классе.

Как писал News.ru, ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что все школы и техникумы должны иметь в своём штате психологов. Она подчеркнула, что необходимость в специалистах подтверждается чередой чрезвычайных ситуаций, произошедших в учебных учреждениях. По её словам, последние трагические события показывают, что «мы не в безопасности». Ранее Владимир Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия в стране.


#стрелок #Красноярскийкрай #школа #школьник #ружье #Абалаково
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