https://static.news.ru/photo/04943f62-9013-11e9-bda4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

17-летний житель Мурманска погиб в горах Крыма. Инцидент произошёл под Алуштой.

Юноша приехал в группе спортсменов. 15 июня они отправились на утреннюю пробежку, с которой один из участников не вернулся.

По прибытии на место вызова спасатели приняли решение вести поиски как в горно-лесной зоне, так и в акватории. Ночью поиски были приостановлены и возобновлены рано утром. К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Ранее News.ru рассказывал, как крымские спасатели эвакуировали туристку из Москвы, которая повредила ногу во время прогулки в горах. Происшествие случилось в районе туристической тропы «Мисхорская».