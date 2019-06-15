17-летний житель Мурманска погиб в горах Крыма. Инцидент произошёл под Алуштой.
Юноша приехал в группе спортсменов. 15 июня они отправились на утреннюю пробежку, с которой один из участников не вернулся.
По прибытии на место вызова спасатели приняли решение вести поиски как в горно-лесной зоне, так и в акватории. Ночью поиски были приостановлены и возобновлены рано утром. К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Ранее News.ru рассказывал, как крымские спасатели эвакуировали туристку из Москвы, которая повредила ногу во время прогулки в горах. Происшествие случилось в районе туристической тропы «Мисхорская».