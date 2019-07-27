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В Свердловской области подросток утонул в реке Реж во время экскурсии детей из детского дома. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошёл днём 26 июля. 12-летний подросток находился на экскурсии с группой детей из детского дома и вожатого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тело ребёнка подняли водолазы Службы спасения Свердловской области. В настоящее время допрашиваются свидетели, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в Башкортостане в ведре с водой утонул годовалый мальчик. Несчастный случай произошёл в начале июля в селе Иглино.