Подростки пострадали при взрыве в гараже под Самарой

https://news.ru/storage/news/e776da77b2a3079ae03e8ed6fd08b6c3/dc3f0ca3-e0d6-41a6-8c22-5a6698bb41f6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства взрыва в гаражном кооперативе города Жигулёвска Самарской области. В результате инцидента пострадали три подростка.

По предварительной версии, из-за нарушений противопожарной безопасности произошёл взрыв баллона с бытовым газом. Обрушились железобетонные перекрытия строения.

Одного из несовершеннолетних спасателям пришлось извлекать из-под завалов. Все трое направлены в городскую больницу, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что шесть человек пострадали в результате пожара, последовавшего за взрывом в непальском ресторане, расположенном в японской префектуре Тотиги. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжёлое.