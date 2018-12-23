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Подростки пострадали при взрыве в гараже под Самарой

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства взрыва в гаражном кооперативе города Жигулёвска Самарской области. В результате инцидента пострадали три подростка.

По предварительной версии, из-за нарушений противопожарной безопасности произошёл взрыв баллона с бытовым газом. Обрушились железобетонные перекрытия строения.

Одного из несовершеннолетних спасателям пришлось извлекать из-под завалов. Все трое направлены в городскую больницу, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что шесть человек пострадали в результате пожара, последовавшего за взрывом в непальском ресторане, расположенном в японской префектуре Тотиги. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжёлое.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #подростки #самара
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