https://static.news.ru/photo/25ac3b4e-9b46-11e9-99ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое молодых людей погибли в заброшенном доме Абинского района Краснодарского края после того, как на них обрушилось перекрытие. Трагедия произошла в садовом товариществе «Ягодка».

По предварительной версии, молодые люди искали в доме металлолом, когда на них обрушилась плита, — сообщил «Интерфакс-Юг» источник.

Известно, что 18-летний погибший был местным жителем, а 14-летний — был зарегистрирован в Свердловской области. Как пишут «Кубанские новости», подростки скончались ещё до приезда скорой помощи. С ними был и третий товарищ, которому удалось уцелеть.

Как писал News.ru, аттракцион «Летающая тарелка» в парке города Джизак (Узбекистан) развалился во время движения. Погибла 20-летняя девушка. Авария произошла из-за сломавшейся рукоятки аттракциона. «Летающая тарелка» рухнула с семиметровой высоты, в ней в это время находились восемь человек.