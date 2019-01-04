Подростки избили мальчика и столкнули его с горки в Москве

https://news.ru/storage/news/677654cb034342b74e8d695a29004b16/03039bde-fc94-4f43-b5b1-a43cfe815d4b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дети жестоко избили 12-летнего мальчика, после чего столкнули его с горки. У ребёнка диагностированы несколько травм, в том числе ушиб селезёнки.

Конфликт между подростками произошёл на улице Магнитогорской на востоке Москвы.

После избиения мальчик пришёл домой и рассказал обо всём своим родителям, передаёт РЕН ТВ. Ребёнка доставили в больницу, врачи диагностировали у него ушибы селезёнки и копчика. По словам медиков, серьёзных травм у пострадавшего нет.

Пока неизвестно, будут ли его родители обращаться в правоохранительные органы.

Ранее News.ru писал, что сорокалетний американец попал в тюрьму после того, как избил кассира в ресторане быстрого питания McDonald’s. Инцидент произошёл в городе Санкт-Петербурге, штат Флорида. Дэниэл Уиллис Тейлор напал на молодую чернокожую сотрудницу из-за того, что не обнаружил в зале пластмассовых соломинок для коктейля.