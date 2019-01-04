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Подростки избили мальчика и столкнули его с горки в Москве

Сергей Булкин/News.ru

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Дети жестоко избили 12-летнего мальчика, после чего столкнули его с горки. У ребёнка диагностированы несколько травм, в том числе ушиб селезёнки.

Конфликт между подростками произошёл на улице Магнитогорской на востоке Москвы.

После избиения мальчик пришёл домой и рассказал обо всём своим родителям, передаёт РЕН ТВ. Ребёнка доставили в больницу, врачи диагностировали у него ушибы селезёнки и копчика. По словам медиков, серьёзных травм у пострадавшего нет.

Пока неизвестно, будут ли его родители обращаться в правоохранительные органы.

Ранее News.ru писал, что сорокалетний американец попал в тюрьму после того, как избил кассира в ресторане быстрого питания McDonald’s. Инцидент произошёл в городе Санкт-Петербурге, штат Флорида. Дэниэл Уиллис Тейлор напал на молодую чернокожую сотрудницу из-за того, что не обнаружил в зале пластмассовых соломинок для коктейля.


#москва #дети
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Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


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