Подозрительный предмет нашли в метро Петербурга

https://news.ru/storage/news/07ddf1ffb7b2ec197715c0a9f92d4834/b1a0961d-0e56-420c-8e65-6ebe1615d774_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники полиции закрыли для проверки станцию «Купчино» Петербургского метрополитена. Работы продлятся около часа.

Причиной проверки стал бесхозный предмет, обнаруженный на платформе. Поезда по «синей» ветке идут до станции «Звёздная».

До «Купчино» можно добраться наземным транспортом, сообщает «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что перцовый газ распылили неустановленные лица на платформе «Обводный канал» метрополитена в Санкт-Петербурге. Сотрудникам пришлось ненадолго закрыть станцию для пассажиров.