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Захвативший лайнер «Аэрофлота» пассажир был без оружия

Aleksey Bychkov/Global Look Press

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Подозреваемый в угоне самолёта авиакомпании «Аэрофлот» 41-летний Павел Шаповалов не имел при себе взрывчатых веществ.

«В настоящее время следователями СК России произведен осмотр воздушного судна, изъяты биологические образцы, которые направлены на исследование», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

В ходе досмотра подозреваемого и осмотра салона самолёта взрывчатых веществ и оружия не обнаружено.

Кроме того, следователями допрошены все взрослые пассажиры указанного рейса, а также члены экипажа, изъяты записи камер видеонаблюдения. Также осуществляются обыски по месту жительства мужчины и допросы его родственников и соседей.

Самолёт «Аэрофлота», следовавший по маршруту Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска после того, как пассажир, находящийся в нетрезвом состоянии, попытался ворваться в кабину пилотов и потребовал лететь в Афганистан.

Возбуждено дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

Ранее News.ru писал о том, что родственники 41-летнего Павла Шаповалова, захватившего самолёт «Аэрофлота», положительно отзываются о мужчине. По словам его сына, он никогда не замечал за отцом агрессивного поведения. Молодой человек также рассказал, что отец завязал с пагубными привычками.


#АЭРОФЛОТ #Сургут #захват
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