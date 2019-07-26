https://static.news.ru/photo/0ee1f8be-af9a-11e9-8587-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уроженец Киргизии, задержанный по подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге, воровал у бомжей.

Об этом сообщили в Следственном комитете. По его данным, предполагаемый убийца и Григорьева были ранее знакомы, и часто выпивали вместе в компании бомжей, передаёт «Пятый канал» .

На данный момент следствием получены доказательства, что убийство совершено на бытовой почве в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми, — заявили в СК.

По данным полиции, заявления на задержанного поступали и ранее. Один из бездомных заявил в правоохранительные органы о краже у него 160 рублей и пачки сигарет.

Елена Григорьева была убита в ночь с 20-го на 21 июля возле своего дома. На её теле обнаружили восемь ножевых ранений. Ранее она опубликовала в своём Facebook пост о движении «Пила», в списке потенциальных жертв которого она значилась. Представители движения в защиту прав ЛГБТ-сообщества направили в СК многочисленные просьбы проверить «Пилу» на причастность к убийству активистки.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прокомментировала громкое убийство гражданской активистки, выступавшей за права и свободы, в том числе и для секс-меньшинств, Елены Григорьевой.