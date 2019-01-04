Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Магадане

https://news.ru/storage/news/a432aa9f3d45e96ec754a80526f7f010/f5eebc43-1286-451d-93ff-ad3e7ef776c1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Магадана, который подозревается в причастности к убийству трёх человек в канун новогодних праздников.

Речь идёт о 22-летнем ранее судимом мужчине. Теперь ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В Магаданский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Ранее News.ru писал, что тела двух мужчин и одной женщины были обнаружены в одном из многоквартирных домов Магадана 31 декабря. Причиной их смерти стали множественные колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ведут сбор доказательств.