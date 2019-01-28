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Подозреваемый в краже телевизоров задержан в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

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Сотрудники полиции задержали на западе столицы подозреваемого в краже радиостанций и телевизоров у одной из организаций. Общая сумма ущерба составила четыре миллиона рублей.

По словам замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Екатерины Гузь, о произошедшем заявил директор телекоммуникационной компании.

«Он сообщил, что из складского помещения на улице Рябиновая пропала 121 радиостанция и шесть телевизоров», — рассказала она.

Замначальника добавила, что подозреваемый был пойман во время оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 34-летний приезжий, который до этого работал в организации и знал, где хранится оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что в торговом центре на юго-востоке столицы неизвестный мужчина попросил посмотреть золотое кольцо с бриллиантом и украл его. Инцидент произошёл на Волгоградском проспекте, 125.


#москва #кража #телевизор
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