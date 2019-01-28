Подозреваемый в краже телевизоров задержан в Москве

https://news.ru/storage/news/1443eda5c9d2dc41023a42efb878db21/d1bdb355-36f0-43c1-ad7f-634893dcefce_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции задержали на западе столицы подозреваемого в краже радиостанций и телевизоров у одной из организаций. Общая сумма ущерба составила четыре миллиона рублей.

По словам замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Екатерины Гузь, о произошедшем заявил директор телекоммуникационной компании.

«Он сообщил, что из складского помещения на улице Рябиновая пропала 121 радиостанция и шесть телевизоров», — рассказала она.

Замначальника добавила, что подозреваемый был пойман во время оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 34-летний приезжий, который до этого работал в организации и знал, где хранится оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает АГН «Москва».

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