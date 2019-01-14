Подозреваемый в избиении задержан в Шереметьево

https://news.ru/storage/news/becc5c5881ba958b7263bc2dad5ecc41/1ae2ad67-0706-4776-9080-a2def3fa8bfa_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Молодой человек, подозреваемый по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержан в московском аэропорту Шереметьево 13 января.

Им оказался мужчина 1995 года рождения, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его доставили в отдел полиции, где с ним проводятся следственные действия. О том, что именно сделал злоумышленник, собеседник агентства не сообщил.

Как писал News.ru ранее, футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может стать фигурантом уголовного дела из-за избиения жены. О возбуждении производства сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой.