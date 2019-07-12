Арестованного по подозрению в государственной измене Александра Воробьёва уволили из аппарата полпредства в Уральском федеральном округе. Там он занимал должность помощника полномочного представителя президента.
Воробьёв уволен с государственной службы, — сообщил ТАСС источник во властных структурах.
ФСБ заявила о задержании Воробьёва 5 июля. В тот же день суд его арестовал. Чиновнику вменяют передачу за границу информации с заседаний Совета безопасности.
Подозреваемый долгое время, вплоть до 2017 года, работал в правительстве Калининградской области. Тогда регион возглавлял Цуканов. После того как чиновника назначили полпредом президента в УрФО, Воробьёв получил должность его помощника.
Ранее News.ru писал о том, как в уральском полпредстве отреагировали на арест помощника Цуканова.