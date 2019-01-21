Подозреваемых в убийстве россиянина задержали в Абхазии

https://news.ru/storage/news/2ebf0d922a2c19957c1f89f43bbd0c5e/0ff3c7ee-b906-4b7d-ab18-40c294a187e2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба заявил о задержании фигурантов дела об убийстве россиянина Михаила Маслова. По его информации, подозреваемые сознались в содеянном.

«Задержаны двое жителей соседнего села Кутол и допрошены. Они признали свою вину», — приводит слова помощника генпрокурора агентство Sputnik Абхазия.

Преступление было совершено 14 января. Неизвестные в масках проникли в дом уроженца Костромы и выстрелили ему в ногу. От полученного ранения Маслов скончался.

Ранее News.ru писал о том, что группа российских военных попала в аварию в Абхазии. БТР-80 опрокинулся в ущелье, в результате чего трое граждан РФ погибли, двое получили ранения.