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Подозреваемых в убийстве россиянина задержали в Абхазии

Сергей Булкин/News.ru

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Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба заявил о задержании фигурантов дела об убийстве россиянина Михаила Маслова. По его информации, подозреваемые сознались в содеянном.

«Задержаны двое жителей соседнего села Кутол и допрошены. Они признали свою вину», — приводит слова помощника генпрокурора агентство Sputnik Абхазия.

Преступление было совершено 14 января. Неизвестные в масках проникли в дом уроженца Костромы и выстрелили ему в ногу. От полученного ранения Маслов скончался.

Ранее News.ru писал о том, что группа российских военных попала в аварию в Абхазии. БТР-80 опрокинулся в ущелье, в результате чего трое граждан РФ погибли, двое получили ранения.


#убийство #Абхазия
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