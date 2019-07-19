https://static.news.ru/photo/f8f849be-ab88-11e9-ae16-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Высший суд Каталонии решил временно освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне. Предполагаемым преступникам запретили покидать территорию Испании, также у них изъяли паспорта.

Судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны, — говорится в постановлении суда, текст которого приводит ТАСС .

В настоящее время ведётся поиск остальных подозреваемых. Всего по делу проходят пять человек.

О случившемся стало известно 16 июля, когда в полицию обратилась девушка. Она рассказала, что уснула на улице на скамейке, а проснулась на пустыре. По всей видимости, преступники насильно удерживали её и насиловали в течение двух дней. Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались двое граждан Румынии. Также была задержана гражданка Испании, которая также может быть причастна к данному инциденту, писал News.ru.