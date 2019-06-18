Младшего сына экс-хоккеиста Соколова выпустили из СИЗО
Младшего сына экс-хоккеиста Соколова выпустили из СИЗО
Алсу Жамалетдинова
16:51, 18 июня 2019
https://static.news.ru/photo/976d683e-91d2-11e9-b1de-fa163e074e61_1024.jpgМаксим СоколовФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Младшего сына экс-хоккеиста Максима Соколова 15-летнего Арсения отпустили из-под стражи. Подростка, подозреваемого в убийстве собственной матери, отправили домой.
С учётом данных его личности, возраста нами принято решение освободить его из следственного изолятора и не ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, —рассказала «360» старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Ленинградской области подполковник юстиции Юлия Матолыгина.
Она уточнила, что мальчик проходит по делу в качестве подозреваемого. Пока следователи не готовы делать какие-либо выводы по этому делу. Правоохранительным органам предстоит провести целый ряд экспертиз.
Трагедия в семье бывшего вратаря сборной России Максима Соколова произошла 13 июня. Соседи обнаружили в доме игрока тело его мёртвой жены, а рядом их сына Арсения с раной на шее. Предположительно, после убийства матери молодой человек пытался покончить с собой, писал News.ru.