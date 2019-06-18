Максим Соколов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Младшего сына экс-хоккеиста Максима Соколова 15-летнего Арсения отпустили из-под стражи. Подростка, подозреваемого в убийстве собственной матери, отправили домой.

С учётом данных его личности, возраста нами принято решение освободить его из следственного изолятора и не ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала «360» старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Ленинградской области подполковник юстиции Юлия Матолыгина.

Она уточнила, что мальчик проходит по делу в качестве подозреваемого. Пока следователи не готовы делать какие-либо выводы по этому делу. Правоохранительным органам предстоит провести целый ряд экспертиз.

Трагедия в семье бывшего вратаря сборной России Максима Соколова произошла 13 июня. Соседи обнаружили в доме игрока тело его мёртвой жены, а рядом их сына Арсения с раной на шее. Предположительно, после убийства матери молодой человек пытался покончить с собой, писал News.ru.

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