https://static.news.ru/photo/dbd65d54-a560-11e9-8813-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Её тело нашли в гостинице в Новой Москве со следами удушья.

На связанной с лишением свободы мере пресечения настаивало следствие. Адвокат выражал протест, заявляя, что у подсудимого, вопреки доводам следствия, есть постоянное место регистрации.

В итоге суд удовлетворил ходатайство обвинения. Молодой человек пробудет в СИЗО как минимум до 10 сентября.

Убитой было 23 года. Её тело в ванной комнате обнаружил персонал отеля Vnukovo Village 10 июля. В преступлении подозревается 25-летний Никита Енин.

Во время допроса он признался, что приревновал девушку, увидев в её мобильном телефоне некую переписку. Молодой человек подчеркнул, что задушил Мухамедзянову «по неосторожности».

Ранее News.ru писал о том, что девушка с 2017 по 2018 год танцевала в стриптиз-клубе.