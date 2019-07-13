Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Её тело нашли в гостинице в Новой Москве со следами удушья.
На связанной с лишением свободы мере пресечения настаивало следствие. Адвокат выражал протест, заявляя, что у подсудимого, вопреки доводам следствия, есть постоянное место регистрации.
В итоге суд удовлетворил ходатайство обвинения. Молодой человек пробудет в СИЗО как минимум до 10 сентября.
Убитой было 23 года. Её тело в ванной комнате обнаружил персонал отеля Vnukovo Village 10 июля. В преступлении подозревается 25-летний Никита Енин.
Во время допроса он признался, что приревновал девушку, увидев в её мобильном телефоне некую переписку. Молодой человек подчеркнул, что задушил Мухамедзянову «по неосторожности».
Ранее News.ru писал о том, что девушка с 2017 по 2018 год танцевала в стриптиз-клубе.