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Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Полицейским удалось задержать мужчину, который может быть причастен к убийству учредителя компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова. Об этом News.ru сообщил источник в правоохранительных органах. 

Подозреваемый был задержан недалеко от места убийства, сейчас с ним работают следователи.

Шаляхов был убит в одном из домов по улице Гарибальди в ночь на 28 декабря в районе Новых Черемушек. Убийца нанес бизнесмену множество ударов ножом в область груди и головы. В результате нападения Шаляхов скончался на месте. По данным News.ru, свидетельницей убийства стала сожительница пострадавшего.

Как писал News.ru, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются очевидцы.


#москва #убийство #бизнесмен
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