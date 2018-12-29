Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве

https://news.ru/storage/news/8aaa7e92edce1a98d73ff0c50f5928c1/8f43c7e1-62af-44dd-b591-61a81761f52e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Полицейским удалось задержать мужчину, который может быть причастен к убийству учредителя компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова. Об этом News.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый был задержан недалеко от места убийства, сейчас с ним работают следователи.

Шаляхов был убит в одном из домов по улице Гарибальди в ночь на 28 декабря в районе Новых Черемушек. Убийца нанес бизнесмену множество ударов ножом в область груди и головы. В результате нападения Шаляхов скончался на месте. По данным News.ru, свидетельницей убийства стала сожительница пострадавшего.

Как писал News.ru, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия, допрашиваются очевидцы.