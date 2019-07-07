https://static.news.ru/photo/3d7558aa-a0cd-11e9-ad53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники уголовного розыска в Башкортостане задержали в Уфе жителя Благовещенска, который подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Заявление в полицию написала мать девочки. По её словам, неизвестный мужчина отвёз 10-летнюю школьницу на велосипеде в лес, где и совершил преступление.

Выйти на след злоумышленника помог один из местных жителей, который узнал его по приметам и сообщил об этом полицейским. Подозреваемый был немедленно задержан. По данным правоохранительных органов, он был неоднократно судим за кражи, из мест заключения освободился в начале года и проживал в Уфе на съёмной квартире.

Причастность мужчины к преступлению подтверждена. В частности, полицейские обнаружили одежду, которая была на нём в тот момент, и велосипед. Кроме того, он был опознан по видеозаписи, на которой зафиксирован вместе с девочкой, сообщается на сайте МВД Башкортостана.

Ранее News.ru писал, что в Ленобласти суд арестовал мужчину, подозреваемого в изнасиловании собственной 16-летней дочери. В полицию об этом сообщила её мать.