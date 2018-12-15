Подорвавшийся на мине в МО полицейский потерял зрение

https://news.ru/storage/news/396c8c0e3a1dca929596240e67c6e743/bbb35c92-f368-4696-bdcb-5479824c3cd1_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи подключились к проверке после подрыва полицейского на трассе в Подмосковье. Участковый нашёл боеприпас времён ВОВ, который при осмотре взорвался.

«По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.

Сотрудники ведомства пока не смогли допросить пострадавшего — он находится в больнице в бессознательном состоянии. В результате происшествия мужчина лишился кисти руки и глаза, сказано в сообщении.

Сейчас следователи осматривают машину участкового.

Ранее News.ru писал, что сотрудник полиции пострадал при подрыве боеприпаса на трассе А-108 (Московское большое кольцо).