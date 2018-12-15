Подорвавшийся на мине в МО полицейский потерял зрение

Следователи подключились к проверке после подрыва полицейского на трассе в Подмосковье. Участковый нашёл боеприпас времён ВОВ, который при осмотре взорвался.
«По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе ГСУСК России по Московской области.
Сотрудники ведомства пока не смогли допросить пострадавшего — он находится в больнице в бессознательном состоянии. В результате происшествия мужчина лишился кисти руки и глаза, сказано в сообщении.
Сейчас следователи осматривают машину участкового.
Ранее News.ru писал, что сотрудник полиции пострадал при подрыве боеприпаса на трассе А-108 (Московское большое кольцо).