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Пострадавшие в Магнитогорске подъезды дома снесут

vk.com/magnitogorsk_news

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Два пострадавших подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв газа, будут снесены. Предварительное решение мэрии озвучил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Илья Рассоха.

По его словам, речь идёт о рухнувшем седьмом и соседнем восьмом подъездах.

«Решение будет принимать комиссия в течение нескольких дней», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее, как сообщал News.ru, чиновник заявил, что дом предполагается разделить на два отдельно стоящих здания.

Взрыв в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Официально подтверждена гибель 39 человек, среди них шесть детей. Похороны начнутся 4 января. Уже определены сроки погребения 16 человек.

Шестеро жителей дома, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.


#взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
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