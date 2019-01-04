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Подачу горячей воды восстановят на месте ЧП в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

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Горячее водоснабжение будет в скором времени возобновлено в полуразрушенном в результате взрыва бытового газа многоквартирном доме в Магнитогорске, сообщили в администрации города.

Сейчас ведутся работы по восстановлению системы подачи горячей воды. В  9-м, 10-м, 11-м и 12-м подъездах она появится 9 января.

Точной информации по остальным подъездам нет. Электроэнергию в пострадавшем здании включают по очереди по секциям, газоснабжение пока отсутствует, передаёт ТАСС

Ранее News.ru сообщил о том, что на месте ЧП спасатели вытащили из-под завалов собаку и шесть кошек. Всех животных возвратили владельцам. В МЧС также отметили, что спасательная операция переходит в инженерно-строительную стадию.


#происшествия #ВЗРЫВ #магнитогорск
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