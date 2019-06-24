https://static.news.ru/photo/5af041e4-9694-11e9-a6bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автобус с находившимися в салоне 75 пассажирами, среди которых было 70 детей, загорелся во время следования по шоссе.

Инцидент, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону, произошёл в Ростовской области.

В автобусе находились 75 человек: из них — 70 детей, два водителя и трое сопровождающих, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что причиной случившегося стало возгорание моторного отсека автобуса. В результате произошедшего никто не пострадал. Больше пока никаких подробностей не приводится.

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