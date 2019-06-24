Автобус с находившимися в салоне 75 пассажирами, среди которых было 70 детей, загорелся во время следования по шоссе.
Инцидент, как сообщает
В автобусе находились 75 человек: из них — 70 детей, два водителя и трое сопровождающих, — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что причиной случившегося стало возгорание моторного отсека автобуса. В результате произошедшего никто не пострадал. Больше пока никаких подробностей не приводится.
Один мужчина и две женщины были травмированы в результате столкновения автобуса Higer с легковым автомобилем Toyota в Благовещенске, писал News.ru.