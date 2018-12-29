Под лавиной в Хабаровском крае погиб один человек

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МЧС сообщило об одном погибшем в результате схода лавин в Хабаровском крае. Пока что из-под снежных завалов удалось вытащить семерых пострадавших, они находятся в тяжёлом состоянии. Судьба ещё двоих человек остаётся неизвестной.

Спасательная операция на месте ЧП продолжается, в ней задействовано более 50 человек и пять единиц техники, передаёт пресс-служба регионального главка МЧС. Там же уточнили, что под снегом оказались 10 человек, а не 11, как сообщалось ранее.

Как писал News.ru, инцидент произошёл утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Николаевского района. Лавина сошла на компрессорную подстанцию золотодобывающего предприятия ЗАО «Многовершинное», где находился один человек. На помощь ему выдвинулись группа из числа сотрудников предприятия. На них сошла вторая лавина, и они тоже оказались под снегом.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.