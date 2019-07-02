https://static.news.ru/photo/3ae1d5d2-9c4a-11e9-9909-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в связи с сообщением об обнаружении в центре сортировки почты компании Facebook следов отравляющего вещества зарина.

Тревога поднялась при проверке одной из посылок, пришедшей в офис в городе Менло-Парк, специальным оборудованием. Власти не исключили возможность технической ошибки, но все сотрудники эвакуированы из помещения, пока не будут проведены дополнительные исследования, сообщает CNN .

Как писал News.ru ранее, продюсер телекомпании BBC по Сирии Риам Далати заявил, что съёмки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, а жертв не было. К такому выводу он пришёл после шести месяцев расследования.