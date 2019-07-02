Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в связи с сообщением об обнаружении в центре сортировки почты компании Facebook следов отравляющего вещества зарина.
Тревога поднялась при проверке одной из посылок, пришедшей в офис в городе Менло-Парк, специальным оборудованием. Власти не исключили возможность технической ошибки, но все сотрудники эвакуированы из помещения, пока не будут проведены дополнительные исследования, сообщает
Как писал News.ru ранее, продюсер телекомпании BBC по Сирии Риам Далати заявил, что съёмки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, а жертв не было. К такому выводу он пришёл после шести месяцев расследования.