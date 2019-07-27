https://static.news.ru/photo/0afdbbe0-b092-11e9-abcb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 28.mchs.gov.ru

В правительстве Приамурья сообщили, что около 90 жителей села Норск отказались от эвакуации и живут на чердаках домов и крыше местной школы.

Губернатор области Василий Орлов прибыл к жителям Норска, чтобы убедить их переехать в пункт временного размещения в поселке Февральск. Спасатели на лодках и других плавсредствах доставляют им питьевую воду и продукты питания. Власти пытаются наладить поставки топлива, а также восстановить железнодорожное сообщение.

Скорость ухода воды небольшая. К утру 27 июля уровень воды понизился на 4 см и составил 793 см, — цитирует « Ридус » сообщение Орлова.

Как ранее писал News.ru, в результате дождевого паводка в Амурской области оказались подтоплены около 30 участков дорог общей протяжённостью около 80 км, а также 400 придомовых участков. Сообщение с сёлами Гулик и Береговой было восстановлено, проезд по дороге Зея — Поляковский открыт. Дорога, ведущая к посёлку Октябрьский, остаётся размытой. Подтоплен участок дороги в городе Сковородино, ещё один — в Сковородинском районе. Размыт отрезок автодороги Серышево — Новокиевский Увал в Мазановском районе.