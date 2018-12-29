«Победа» пожаловалась на задержку рейсов во Внуково

https://news.ru/storage/news/a25c5b53811e6853648c4beb5c608a45/2d89cdcf-4ec8-4fb3-8fdd-d8151b70f429_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Представитель авиакомпании «Победа» заявил о массовой задержке рейсов в московском аэропорту Внуково из-за претензий пограничников к процедуре посадки пассажиров.

«Задержаны вылеты абсолютно всех международных рейсов перевозчика, задержка составляет до одного часа», — сообщил представитель «Победы» «Интерфаксу».

Пограничники объяснили свои действия тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия экипажа на борт. Но по утверждению представителя авиакомпании, требований к наличию экипажа на борту для начала процесса посадки не существует.

Ранее News.ru писал, что «Уральские авиалинии» совершили необычный перелёт. Авиакомпания перевезла пассажиров из Внуково в Домодедово. Изначально самолёт выполнял рейс из Иркутска в Екатеринбург через Домодедово: на борту находились транзитные пассажиры, летевшие в Москву, поэтому отправиться в столицу Урала напрямую не получилось. Однако из-за плохих погодных условий лайнер приземлился во Внуково. Позднее пассажиров тем же бортом доставили в Домодедово. Перелёт над столицей занял 21 минуту.