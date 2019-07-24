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Гражданка Таджикистана и её сын взяли в рабство мужчин из Узбекистана. Их привезли в Подмосковье и оставили без обещанных денег и документов.

Людям обещали зарплату не менее 250 долларов за 15 дней работы на сельхозполях под Серпуховым. Под предлогом оформления регистрации и патента на трудовую деятельность у мигрантов забрали все документы. Спустя месяц, обманутые приезжие смогли обратиться в полицию. 51-летнюю рабовладелицу и её 29-летнего сына задержали.

В настоящее время подозреваемые допрашиваются, устанавливается точное количество потерпевших. Запланировано проведение очных ставок и дополнительного осмотра места. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее News.ru писал, что 16-летняя девушка стала жертвой работорговцев в Москве. Её едва не продали за полмиллиона рублей. Сделка с покупателем проходила в кафе на востоке столицы в рамках оперативных мероприятий. Работорговца задержали. Сыщики уже выяснили, что он познакомился с девушкой из провинции в соцсети. Злоумышленник специально привёз её в Москву на сделку.