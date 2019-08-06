https://static.news.ru/photo/d6eac158-b8d5-11e9-91bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Площадь лесных пожаров по состоянию на утро среды, 7 августа, в Красноярском крае составила 880 тысяч га. Во вторник, 6 августа, в аналогичное время горело 826,5 тысячи га леса.

По оперативной информации на 12:00 (08:00 мск), 7 августа на территории края действует лесных пожаров — 111, на общей площади 879,62 тыс. га, — говорится в сводке регионального лесопожарного центра.

Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

Как ранее писал News.ru, авиация Министерства обороны РФ потушила все назначенные ей очаги лесных пожаров в районах Красноярского края.