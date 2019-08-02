Площадь возгорания в промышленном здании в центре столицы увеличилась до двух тысяч кв.м.
По данным источника News.ru в экстренных службах города, к тушению огня привлечён вертолёт.
Ранее News.ru писал, что один из прибывших на пожар госпитализирован. Пожарный пострадал при обрушении деревянных перекрытий, на данный момент его состояние уточняется.
Возгорание произошло в недействующем производственном здании на Дубининской улице в столице. На место происшествия прибыли 15 пожарных расчётов, Даниловский район заволокло дымом.