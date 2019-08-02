https://static.news.ru/photo/78c04f80-b5b0-11e9-9959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Площадь возгорания в промышленном здании в центре столицы увеличилась до двух тысяч кв.м.

По данным источника News.ru в экстренных службах города, к тушению огня привлечён вертолёт.

Ранее News.ru писал, что один из прибывших на пожар госпитализирован. Пожарный пострадал при обрушении деревянных перекрытий, на данный момент его состояние уточняется.

Возгорание произошло в недействующем производственном здании на Дубининской улице в столице. На место происшествия прибыли 15 пожарных расчётов, Даниловский район заволокло дымом.