https://static.news.ru/photo/182e3bd0-b828-11e9-9b91-fa163e074e61_660.jpg Сброс воды с вертолёта при ликвидации лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В России горит 140 247 га леса. Это на 14 тысяч га больше по сравнению с прошедшими сутками. Огонь тушат не на всей территории. Хуже всего дела обстоят в Якутии.

4 августа на востоке страны были ликвидированы 67 лесных пожаров на территории в 4664 га, однако площадь пожаров в удалённых местах, где тушение не ведётся, выросла по сравнению с прошлыми сутками на 53 тысячи га, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 71 пожар на землях лесного фонда на площади 97 236 га. За сутки площадь увеличилась на девять тысяч га. В Красноярском крае тушат 61 пожар на землях лесного фонда на площади 37 003 га. В Якутии спасатели борются с огнём на 12 участках на площади 1210 га.

На труднодоступных территориях, где пожары было решено не тушить, зафиксировано 295 очагов на площади 2 374 206 га, пройденной огнём. Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии — 113 на площади 915 тысяч га, в Красноярском крае — 44 пожара на площади 797 тысяч га, в Иркутской области — 58 пожаров на площади 550 тысяч га, пройденной огнём.

В МЧС РФ сообщили «Интерфаксу», что всего на очаги природного пожара авиацией сброшено 1174 т воды. К работе привлечены наземные аэромобильные группировки МЧС России — 611 человек и 32 единицы техники.

Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники.

Как ранее писал News.ru, сотрудникам МЧС добавят полномочия дознавателей из-за массовых лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в связи с большим количеством открытых уголовных дел.