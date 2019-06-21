Лесной пожар на юго-востоке Московской области продолжается третий день. Его площадь к настоящему моменту составляет около 80 га.
В тушении огня задействованы 30 единиц пожарной техники и около 70 человек личного состава главка МЧС по региону, Минобороны, Комитета лесного хозяйства области и других ведомств.
Пожар расположен в труднодоступном болотистом месте, что затрудняет использование тяжёлой инженерной техники. В то же время возгорание не угрожает населённым пунктам и объектам экономики.
МЧС и Комитет лесного хозяйства контролируют ситуацию, отмечается на
Ранее News.ru писал о крупном пожаре в Хабаровском крае — там загорелась лесопилка. Огнём была охвачена площадь в 2 тыс. кв. м.