https://static.news.ru/photo/2e8575ec-9415-11e9-a2ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MchsRussia/facebook.com

Лесной пожар на юго-востоке Московской области продолжается третий день. Его площадь к настоящему моменту составляет около 80 га.

В тушении огня задействованы 30 единиц пожарной техники и около 70 человек личного состава главка МЧС по региону, Минобороны, Комитета лесного хозяйства области и других ведомств.

Пожар расположен в труднодоступном болотистом месте, что затрудняет использование тяжёлой инженерной техники. В то же время возгорание не угрожает населённым пунктам и объектам экономики.

МЧС и Комитет лесного хозяйства контролируют ситуацию, отмечается на сайте ведомства. Специалисты проводят работу по определению мест для создания заградительных полос с целью тушения пожара путём пуска встречного пала.

Ранее News.ru писал о крупном пожаре в Хабаровском крае — там загорелась лесопилка. Огнём была охвачена площадь в 2 тыс. кв. м.