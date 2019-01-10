Плитка нового дома упала на голову жительнице Барнаула

https://news.ru/storage/news/1b0c76f490804f2022de9b6c86d2ba19/45f90e49-dd62-4107-a115-b5b07b4c1b31_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Облицовочная плитка упала на посетительницу салона красоты в Барнауле. 52-летняя женщина получила серьезную черепно-мозговую травму.

Следователи опрашивают очевидцев происшествия и сотрудников управляющей компании, изъяты необходимые документы, говорится в заявлении СКР. Сыщики отмечают, что ещё до осмотра места происшествия рабочие успели заменить упавшую конструкцию.

На посетительницу салона красоты упала облицовочная плитка с фасада дома, сданного весной прошлого года.

Серьезную ЧМТ получила 52-летняя жительница Барнаула. Следователи опрашивают сотрудников управляющей компании. Ещё до осмотра места происшествия рабочие успели заменить плитку pic.twitter.com/9mLoJJ4cas — Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 января 2019 г.

Дом, в котором расположен салон красоты, — это жилая многоэтажка, её сдали весной прошлого года.

Ранее News.ru писал о том, что пьяный таксист напал на пешехода в Центральном районе Барнаула. Конфликт произошёл на «зебре». После драки шофёр скрылся с места происшествия.