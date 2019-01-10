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Плитка нового дома упала на голову жительнице Барнаула

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Облицовочная плитка упала на посетительницу салона красоты в Барнауле. 52-летняя женщина получила серьезную черепно-мозговую травму.

Следователи опрашивают очевидцев происшествия и сотрудников управляющей компании, изъяты необходимые документы, говорится в заявлении СКР. Сыщики отмечают, что ещё до осмотра места происшествия рабочие успели заменить упавшую конструкцию.

Дом, в котором расположен салон красоты, — это жилая многоэтажка, её сдали весной прошлого года.

Ранее News.ru писал о том, что пьяный таксист напал на пешехода в Центральном районе Барнаула. Конфликт произошёл на «зебре». После драки шофёр скрылся с места происшествия.


#несчастныйслучай #Барнаул
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