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Питерские полицейские накрыли притон с проститутками

Кадр из фильма «Интердевочка»/Киностудия «Мосфильм»

происшествия [ версия для печати ]

Полицейские Санкт-Петербурга обнаружили салон интим-услуг, расположенный в жилом доме. Жалоба на «нехорошую» квартиру поступила от соседей, которые заметили страстные стоны из-за стены.

О том, что за закрытыми дверями почти наверняка скрываются «наркоманы и проститутки», соседи в один голос твердили прибывшим на место стражам правопорядка. Наркоманов во время рейда найдено не было, а вот притон для занятий проституцией вскрылся во всей красе.

Полицейские обнаружили двух женщин, которые оказывали сексуальные услуги за деньги. Одна из них оказалась гражданкой соседнего государства. «Контрольную закупку» делать не стали: по антуражу «храма любви» всё было слишком очевидно.

Обе обольстительницы привлечены к административной ответственности за занятие проституцией, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональный главк МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как сообщал News.ru, салон специфических услуг был обнаружен в элитном районе Москвы. Полицейские, которые нагрянули в заведение, обнаружили, что под видом массажа девушки занимались с мужчинами сексом за деньги.


#полиция #Санкт-Петербург #проституция
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