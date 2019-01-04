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Питерских пенсионеров задержали за звонки о бомбах

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Двое пожилых жителей Санкт-Петербурга задержаны за так называемый телефонный терроризм. Мужчина угрожал по телефону взорвать жилой дом, а женщина — компанию сотовой связи.

«Подрывником» дома оказался 66-летний пенсионер. Он позвонил в полицию и сообщил, что «намерен из личных побуждений всё взорвать», цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Специалисты-взрывотехники выехали на место, однако никаких опасных предметов не нашли.

Экстравагантный способ заявить о себе выбрала и 70-летняя петербурженка. Она направила сообщение про возможный взрыв в службу технической поддержки клиентов компании сотовой связи. Во втором случае также информация оказалась ложной.

В официальных сообщениях действия пожилых горожан называют хулиганскими, однако точные мотивы таких поступков ещё предстоит установить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как сообщал News.ru, в МВД заявили о массовых звонках от телефонных террористов с Украины. Осенью прошлого года они неоднократно сообщали о минировании торговых центров и объектов транспортной инфраструктуры.


#взрывы #Санкт-Петербург #пенсионеры
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