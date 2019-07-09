https://static.news.ru/photo/6a41d83a-a277-11e9-8c14-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ливневая канализация Санкт-Петербурга не выдержала превышения уровня осадков в городе. Это привело к небольшим подтоплениям в некоторых районах города, которые вскоре были устранены.

Сильные дожди вызвали локальные подтопления в Петербурге. Больше всего пострадал Выборгский район. Известно, что затопления случились на пересечении проспекта Королёва и проспекта Сизова, а также на перекрёстке Феодосийской улицы и улицы Жукова, на Парашютной улице и на Светлановской площади.

Приём осадков на территории города ограничен пропускной способностью ливнёвок — 7,2 миллиметра, сегодня же на северные районы Петербурга выпало до 24 миллиметров осадков... Так, в Выборгском районе максимальная интенсивность выпадения осадков достигла 15,12 миллиметра за 20 минут при расчётном значении 7,2 миллиметра за 20 минут, — говорится в сообщении городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее News.ru писал, что в Москве сильные осадки затруднили доступ для автомобилистов к аэропорту Шереметьево. Жителям столицы приходилось добираться до аэропорта альтернативными способами.