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Пистолет со сбитыми номерами нашли у главы полиции Чехова

vk.com/sledcom.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники Следственного комитета (СК) в ходе обыска в загородном доме начальника полиции подмосковного Чехова Андрея Большакова обнаружили боевой пистолет со сбитыми номерами.

По словам источника РБК, при обыске также были изъяты документы и электронные носители.

«В следственных действиях принимают участие около 20 следователей, перед началом реализации оперативных мероприятий силовики подняли в воздух пять квадрокоптеров для предварительного мониторинга территории», — рассказал собеседник издания.

Большаков, а также его подчиненные подозреваются в причастности к фальсификации доказательств по другим уголовным делам. Кроме того, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Чехова подозревают в получении крупной взятки.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит обыски у начальника и замначальника полиции подмосковного Чехова. Речь идёт об Андрее Большакове и Александре Зайцеве. Следственные мероприятия начались утром 23 января. Вместе с ФСБ пришли бойцы Росгвардии.


#полиция #коррупция #ПОДМОСКОВЬЕ #следственныйкомитет #фсб
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